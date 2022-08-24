مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ "خمسينيًّا" تَوَقف قلبه لأكثر من 40 دقيقة

بفضل الله، نجح فريق طبي بمركز الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في إنقاذ حياة رجل خمسيني، تَوَقف قلبه لمدة تزيد على 40 دقيقة؛ إثر إصابته بجلطة مفاجئة أغلقت أحد شرايين القلب الرئيسية بنسبة 90%.
وقال د.محمد حسن علي استشاري طب الطوارئ بالمستشفى: راجع المريض العيادات الخارجية، مشتكيًا من آلام في الصدر والظهر؛ إلا أنه -قبل مقابلة الدكتور- سقط بشكل مفاجئ فاقدًا للوعي؛ فتم تفعيل كود السكتة القلبية، والبدء في إنعاش الحالة مباشرة من موقع الإصابة.. بدأ الإنعاش القلبي بمركز الطوارئ؛ حيث عُرِّض للصدمات الكهربائية بمعدل مرة كل دقيقتين، ومن ثم وُضِعَ على التنفس الصناعي واستمرت محاولات الإنعاش لمدة تزيد على 40 دقيقة، بعدها عاد القلب للعمل لكن بضعف ودون ضغط.
وأظهرت نتائج تخطيط القلب وجودَ جلطة حادة في أحد شرايين القلب الرئيسية، ورأى الفريق الطبي تأجيل إزالة الانسداد عبر القسطرة ريثما تستقر حالة المريض، والاكتفاء بتكثيف العلاج عبر الأدوية المضادة للتخثر ومميعات الدم، خاصة أن المريض كان يعاني من أعراض توقف القلب كحموضة الدم الحادة، وارتفاع نسبة السكر، وفي اليوم التالي طرأ تحسن في وضعه الصحي، وخضع لقسطرة تم فيها إزالة الجلطة التي تسببت في انسداد الشريان بنسبة 90%، كما تم تركيب دعامة وإعادة التروية الدموية للقلب بصورة طبيعية، في اليوم الثالث بين قياس وعي المريض أنه بحالة جيدة ولم يتأثر بتوقف القلب، وما نتج عنه من توقف للتروية، وفي اليوم الخامس حُرر من التنفس الصناعي، ثم نُقل إلى غرفة تنويم عادية أمضى فيها 3 أيام مطوقًا بالعناية الصحية الحثيثة، وعُرِض خلالها على طبيبي السكري والعلاج الطبيعي، وتحسنت حالته الصحية ولله الحمد بنسق سريع، وخرج من المستشفى بحالة صحية ممتازة ووعي كامل.
وأضاف د.حسن أن حدوث الإصابة داخل المستشفى أسهَمَ في إنقاذ حياة المريض، الذي تلقى الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي بشكل سليم وسريع جدًّا من فريق طبي متخصص ومتمكن.
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