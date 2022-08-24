مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ "خمسينيًّا" تَوَقف قلبه لأكثر من 40 دقيقة

وأظهرت نتائج تخطيط القلب وجودَ جلطة حادة في أحد شرايين القلب الرئيسية، ورأى الفريق الطبي تأجيل إزالة الانسداد عبر القسطرة ريثما تستقر حالة المريض، والاكتفاء بتكثيف العلاج عبر الأدوية المضادة للتخثر ومميعات الدم، خاصة أن المريض كان يعاني من أعراض توقف القلب كحموضة الدم الحادة، وارتفاع نسبة السكر، وفي اليوم التالي طرأ تحسن في وضعه الصحي، وخضع لقسطرة تم فيها إزالة الجلطة التي تسببت في انسداد الشريان بنسبة 90%، كما تم تركيب دعامة وإعادة التروية الدموية للقلب بصورة طبيعية، في اليوم الثالث بين قياس وعي المريض أنه بحالة جيدة ولم يتأثر بتوقف القلب، وما نتج عنه من توقف للتروية، وفي اليوم الخامس حُرر من التنفس الصناعي، ثم نُقل إلى غرفة تنويم عادية أمضى فيها 3 أيام مطوقًا بالعناية الصحية الحثيثة، وعُرِض خلالها على طبيبي السكري والعلاج الطبيعي، وتحسنت حالته الصحية ولله الحمد بنسق سريع، وخرج من المستشفى بحالة صحية ممتازة ووعي كامل.