بعد غد.. انطلاق معرض "صحراء X العلا" في نسخته الثالثة

ينطلق يوم الجمعة المقبل، معرض "صحراء X العلا" في نسخته الثالثة، الذي سيستمر حتى 23 مارس 2024.
وسيعرض المعرض خلال الفترة من 9 فبراير الجاري حتى 23 مارس المقبل، أعمالاً فنية معاصرة برؤى مميزة، من فنانين سعوديين وعالميين، في مناظر طبيعية استثنائية بمنطقة العلا التي تتميز بتراث طبيعي وإبداعي فريد.
وتمت دعوة الفنانين المشاركين في المعرض لاستكشاف الأفكار التي تتعلق بما لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، في مواقع مختلفة، بما في ذلك صحراء وادي الفن ومحطة السكك الحديدية وحرة عويرض والمنشية، حيث يهدف المعرض إلى إلقاء الضوء على فعاليات مهرجان فنون العلا.
ويقوم معرض "صحراء X العلا"، الذي يفتح أبوابه للجميع بشكل مجاني، بدور محوري في تمهيد الطريق لإنشاء مبادرة أخرى في العلا، وهي وادي الفن، والمقرر افتتاحه عام 2026، والذي يمتد على مساحة تبلغ 65 كيلومترًا مربعًا.