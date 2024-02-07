بعد غد.. انطلاق معرض "صحراء X العلا" في نسخته الثالثة

وتمت دعوة الفنانين المشاركين في المعرض لاستكشاف الأفكار التي تتعلق بما لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، في مواقع مختلفة، بما في ذلك صحراء وادي الفن ومحطة السكك الحديدية وحرة عويرض والمنشية، حيث يهدف المعرض إلى إلقاء الضوء على فعاليات مهرجان فنون العلا.