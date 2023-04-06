"الإسلامية" تنفذ برنامج خادم الحرمين في أكبر جوامع الهند بالعاصمة نيودلهي

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين في الهند؛ حيث شهد جامع أبي بكر الصديق بوسط العاصمة نيودلهي التابع لمركز أبوالكلام أزاد للتوعية الإسلامية تنظيم البرنامج بحضور يومي تجاوز ألف صائم ليصل مجموع من يتم تفطيره في هذا المركز أكثر من 30 ألف صائم طوال الشهر، وسط منظومة متكاملة يقدمها البرنامج من الخدمات التوعوية والإرشادية لعموم الصائمين التي يشارك بتقديمها نخبة من الدعاة.
بدوره، قدّم رئيس مركز أبوالكلام أزاد للتوعية الإسلامية الشيخ محمد عبدالحميد الرحماني الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على مواقفهما المشرفة والمستمرة تجاه إخوانهما المسلمين بالهند، مؤكداً أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين حلقة فريدة من عقد عطاءات المملكة الخيرة التي تتعهد بها المسلمين في شهر رمضان المبارك كل عام، سائلاً الله تعالى أن يجزي قيادة المملكة على ما تقدمه من أعمال خيّرة لخدمة الإسلام والمسلمين.
في غضون ذلك نوه عدد من المشاركين في مائدة الإفطار بالدور الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- تجاه إخوانه المسلمين بالهند لدعم ومساندة، لاسيما فيما يلامس حاجتهم في شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن موائد الإفطار الجماعي في المساجد والمراكز الإسلامية التي ينفذها البرنامج أضحت من المعالم البارزة والتي تؤكد رسالة السعودية في شهر العطاء.