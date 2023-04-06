"الإسلامية" تنفذ برنامج خادم الحرمين في أكبر جوامع الهند بالعاصمة نيودلهي

بدوره، قدّم رئيس مركز أبوالكلام أزاد للتوعية الإسلامية الشيخ محمد عبدالحميد الرحماني الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على مواقفهما المشرفة والمستمرة تجاه إخوانهما المسلمين بالهند، مؤكداً أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين حلقة فريدة من عقد عطاءات المملكة الخيرة التي تتعهد بها المسلمين في شهر رمضان المبارك كل عام، سائلاً الله تعالى أن يجزي قيادة المملكة على ما تقدمه من أعمال خيّرة لخدمة الإسلام والمسلمين.