حدوث زلزال بشدة 10 درجات على مقياس ريختر.. المسند يوضح معنوناً الرد بـ"رحمة الله"

وكان قد ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر تركيا وسوريا وتسبب في مصرع المئات واصابة عدة آلاف في حصيلة ما زالت تُحدث، كما أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس من جرّاء الزلزال المدمر.