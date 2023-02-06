حدوث زلزال بشدة 10 درجات على مقياس ريختر.. المسند يوضح معنوناً الرد بـ"رحمة الله"

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عدم إمكانية وقوع زلزال بشدة 10 درجات على مقياس ريختر.
وقال "المسند": من فضل الله ورحمته بعباده لا يمكن أن يحدث زلزال بقدرة 10 درجات لسبب بسيط أنه لا يوجد صدع (كسر في الصخور) بطول يمكن أن ينتج زلزالاً بهذا القدر والصخور لا تتحمل الحفاظ على الطاقة لدرجة أن تنتج زلزالاً بهذه القوة، بل تتكسر وتتهشم قبل ذلك.
وكان قد ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر تركيا وسوريا وتسبب في مصرع المئات واصابة عدة آلاف في حصيلة ما زالت تُحدث، كما أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس من جرّاء الزلزال المدمر.