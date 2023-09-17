شركات القطاع الخاص تراهن على نجاح استثماراتها في فعاليات موسم الرياض

وعامًا بعد آخر، يشهد موسم الرياض إقبالًا واسعًا في مشاركات القطاع الخاص، الذي استشعرت شركاته ومؤسساته أهمية أن تستثمر الفرص المتاحة في القطاع، وتعمل على تنويع مصادر دخلها، من خلال إقامة مشاريع خاصة بها، ليس هذا فحسب، وإنما عملت أيضًا على تسجيل عدد كبير من الرعايات، وصولًا إلى تحقيق نسب عالية من العوائد، التي ظهرت بوادرها حتى قبل انطلاقة فعاليات الموسم رسميًا، في إشارة جلية على أن قطاع الترفيه في المملكة ما زال قادرًا على استيعاب العديد من شركات القطاع الخاص، التي يمكنها أن تحقق تطلعاتها وتثبت نفسها في القطاع.