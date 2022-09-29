مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة سبعيني من تضخم حاد بالبروستاتا بحجم "300" جرام

وأشار أ.د. الهذال إلى أن علاج حالات تضخم البروستاتا بمثل هذا الحجم، عادة ما يتم اللجوء إلى إزالتها بالشق الجراحي أو أكثر من جلسة بالمنظار، ولكن بعد مناقشة الخيارات الطبية مع المريض، تم اتخاذ القرار بعمل كحت بالمنظار ثنائي القطبية مع التبخير بالبلازما، والذي يختلف عن الكحت التقليدي، باستخدام محلول ملحي عادي وليس منخفض الأملاح؛ الأمر الذي يساعد في تقليل امتصاص المحلول وعدم انخفاض الأملاح في الجسم، وفي النهاية يعطي وقتًا إضافيًّا للجراح لكحت البروستاتا وتحقيق نتائج علاجية أفضل.