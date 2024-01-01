إجمالي عبور المركبات على طـرق المملكة خلال أسبوع يتجاوز 7.3 مليون مركبة

كشفت الهيئة العامة للطرق، عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبـوع الماضي، التي بلغت أكثر من 7.3 مليون مركبة .
وتصدّرت طرق منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 2.6 مليون مركبة، تليها طرق الرياض والشرقية بأكثر من مليون، ثم طرق المدينة المنوّرة، بإجمالي أكثر من 607 آلاف مركبة.
وفي المركز الخامس حلت طرق القصيم بـ 516 ألفاً، ثم عسير 318 ألفاً، وحائل 234 ألف مركبة، وتبوك 232 ألف مركبة والجوف 160 ألفاً.
وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق منطقة الحدود الشمالية تخطى 119 ألفاً، ونجران 139 ألفاً، ثم الباحة 107 آلاف، وجازان 106 آلاف مركبة.