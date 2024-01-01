إجمالي عبور المركبات على طـرق المملكة خلال أسبوع يتجاوز 7.3 مليون مركبة

وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق منطقة الحدود الشمالية تخطى 119 ألفاً، ونجران 139 ألفاً، ثم الباحة 107 آلاف، وجازان 106 آلاف مركبة.