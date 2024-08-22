لا تجازف بحياتك.. "المدني" يتفاعل مع إنذار أحمر للأرصاد حول الأمطار بـ 5 مناطق

تفاعل الدفاع المدني مع تنبيهات الأرصاد حول حالة الأمطار لكل من جازان والباحة وعسير والمدينة المنورة ومكة المكرمة خلال اليوم، داعيًا للبقاء في مكان آمن والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه واتباع إرشادات السلامة؛ تفاديًا لأي مكروه -لا قدّر الله- وعدم المجازفة بالحياة.