العرضيات.. جمال وطبيعة "وادي الخيطان" تجذب هواة النزهة الخلوية

تشهد الأودية التهامية في مثل هذه الأيام إقبالاً ملحوظًا من هواة النزهة الخلوية للاستمتاع بطبيعتها البكر ومياه أوديتها الجارية ومن أبرز تلك الأودية وادي الخيطان بمحافظة العرضيات، الذي يتميز بمياهه الجارية والمسطحات الخضراء وأشجار الظل المنتشرة بكثرة على جنبات مجرى الوادي كأشجار السدر والتين البري "الإبراء" وغيرها من أشجار البرية.