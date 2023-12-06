العرضيات.. جمال وطبيعة "وادي الخيطان" تجذب هواة النزهة الخلوية

تشهد الأودية التهامية في مثل هذه الأيام إقبالاً ملحوظًا من هواة النزهة الخلوية للاستمتاع بطبيعتها البكر ومياه أوديتها الجارية ومن أبرز تلك الأودية وادي الخيطان بمحافظة العرضيات، الذي يتميز بمياهه الجارية والمسطحات الخضراء وأشجار الظل المنتشرة بكثرة على جنبات مجرى الوادي كأشجار السدر والتين البري "الإبراء" وغيرها من أشجار البرية.
ومن أهم الشخصيات التي حظي جمال وادي الخيطان بزيارتهم للاستمتاع بجمال طبيعته البكر، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر والإعلامي المعروف جاسم العثمان.
وقال الرحالة جيلان العرياني أحد هواة الرحلات البرية إن وادي الخيطان يعد من أجمل أودية محافظة العرضيات بطبيعته الخضراء البكر ومياهه الجارية على مدى العام.
ويحرص الكثير من الزوار القادمين من المحافظات المجاورة على زيارة هذا الوادي وتشرفنا مطلع هذا الأسبوع بزيارة الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر وصحبه الكرام الذين استمتعوا بجمال طبيعة المنطقة وأوديتها.
وفي سياق متصل، وجّه "العرياني" رسالة للمتنزهين بالمحافظة على الطبيعة ونظافة المكان وعدم تشويهها بترك المخلفات.