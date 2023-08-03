تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية.. اجتماع افتراضي لـ"فيصل الإبراهيم" ونظيره البولندي

عقد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، اجتماعاً افتراضيًّا، مع وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في جمهورية بولندا فالديمار بودا؛ لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وركز الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.
ويأتي هذا الاجتماع متابعة للزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير الإبراهيم إلى جمهورية بولندا في 8 من شهر مايو 2023م، والتي استقبله خلالها رئيس الوزراء البولندي ماتيوزموراوسكي، كما التقى خلالها مع وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، وبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وجمهورية بولندا.