تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية.. اجتماع افتراضي لـ"فيصل الإبراهيم" ونظيره البولندي

ويأتي هذا الاجتماع متابعة للزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير الإبراهيم إلى جمهورية بولندا في 8 من شهر مايو 2023م، والتي استقبله خلالها رئيس الوزراء البولندي ماتيوزموراوسكي، كما التقى خلالها مع وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، وبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وجمهورية بولندا.