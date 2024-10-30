تشمل 3 مناطق.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة وسيولٌ في إنذارٍ أحمر لـ "الأرصاد"

وأوضح المركز، أن الحالة التي تستمر حتى مساء اليوم، تشمل في الجوف كلاً من: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وفي الحدود الشمالية: العويقلية وعرعر، بينما تشمل في مكة المكرّمة، العاصمة المقدّسة.