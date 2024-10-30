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تشمل 3 مناطق.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة وسيولٌ في إنذارٍ أحمر لـ "الأرصاد"

حالة تستمر حتى المساء مصحوبة برياحٍ شديدة وتساقطٍ للبَرَد وانعدامٍ للرؤية بمحافظات عدة
تشمل 3 مناطق.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة وسيولٌ في إنذارٍ أحمر لـ "الأرصاد"
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رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في كل من: مكة المكرّمة والجوف والحدود الشمالية؛ لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة وسيول.

وأوضح المركز، أن الحالة التي تستمر حتى مساء اليوم، تشمل في الجوف كلاً من: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وفي الحدود الشمالية: العويقلية وعرعر، بينما تشمل في مكة المكرّمة، العاصمة المقدّسة.

ورسم المركز خريطة التوقعات التي تشمل هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعقَ رعديّة، وتساقط بَرَدٍ، وجريان السيول.

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