"سدايا" تستعرض قدرات Smart C والخوارزميات الوطنية بالمدن الذكية في معرض برشلونة

وبين "الجدعاني" أن من الحلول التي تقدمها منصة بصير: التعرف على السلوكيات، والبوابة الافتراضية، وعدّ الحشود، لافتاً إلى أن الأعمال المستقبلية للمنصة هي المساهمة في اتخاذ القرارات الصحيحة، وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، فضلاً عن جعل مدن المملكة مدناً ذكية.