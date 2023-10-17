علامتا أمودا وجايكو تستعرضان تطوّرهما على مسار الطاقة الجديدة في معرض جنيف الدولي للسيارات بقطر

يعدّ معرض السيارات هذا أول ظهور لعلامة جايكو التجارية في قطر؛ حيث يتم تقديم طرازين رائجين "JAECOO 7 و JAECOO 8". من بينهما قد بدأت JAECOO 7 إطلاقها عالميًّا، وتلقّت إقبالًا شديدًا من المستخدمين. وفي المؤتمر الصحفي أقامت "JAECOO 7" أيضًا حفل تسليم خاص لأول مالك سيارة فخري في العالم؛ مما يصبح إجراءً ابتكاريًّا خاصًّا بعلامة جايكو التجارية لتشكيل مجموعة نخبة جديدة من أصحاب السيارات في المدينة وخلق البيئة السوقية الجديدة لسيارات الطرق الوعرة.