لرفع كفاءة الطرق.. "أمانة جدة": فتح الحركة المرورية بعبّارات مجرى السيل بحي الأمير فواز

أعلنت أمانة محافظة جدة، فتح الحركة المرورية للمدخل الرئيس بطريق المنذر بن حارثة جوار بلدية الجنوب ضمن مشروع إنشاء أربع عبّارات خرسانية على قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل) بحي الأمير فواز الجنوبي، والذي يهدف إلى تحسين المداخل ورفع كفاءة الطرق.
وأوضحت "الأمانة" أن العبّارة تضم ثلاث حارات في كل اتجاه، أسهمت في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير محمد بن سلمان بشكلٍ مباشرٍ، وتخدم سكان أحياء (الأمير فواز - الأمير عبدالمجيد - الأجاويد - السنابل - الهدى - إضافة إلى مشاريع الإسكان في ضاحية الميّار)، كما ستحقق تناسباً مع التوسعة المستقبلية الجاري تنفيذها لطريق المنذر بن حارثة بكامل عرضه والذي سيبلغ 52 متراً.
وبيّنت أن المرحلة الحالية للمشروع تشهد استكمال الأعمال السطحية والجانبية للطريق، من أرصفة ومسارات، فيما تم فتح الحركة المرورية على ثلاث عبّارات أخرى أسهمت في الربط وتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل)، وهي: عبّارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والعبارة الثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وساعدت جميعها على تحسين حركة المركبات في المنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية.
يُذكر أن المشروع يأتي ضمن خطط أمانة جدة لتحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المدينة، وتحسين جودة الحياة، والتي تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030م.