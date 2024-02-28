لرفع كفاءة الطرق.. "أمانة جدة": فتح الحركة المرورية بعبّارات مجرى السيل بحي الأمير فواز

وبيّنت أن المرحلة الحالية للمشروع تشهد استكمال الأعمال السطحية والجانبية للطريق، من أرصفة ومسارات، فيما تم فتح الحركة المرورية على ثلاث عبّارات أخرى أسهمت في الربط وتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل)، وهي: عبّارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والعبارة الثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وساعدت جميعها على تحسين حركة المركبات في المنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية.