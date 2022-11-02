سفير المملكة لدى لبنان: قطعت زيارتي المقررة لبلدة الفاعور لأسباب أمنية

وقال رئيس بلدية الفاعور في بيان: "بعد وصول موكب السفير إلى مكانٍ قريبٍ من استقباله في الفاعور، انسحب الموكب فوراً وعلمنا من مصادر السفارة أن الفريق الأمني أخذ القرار لأسبابٍ أمنية، وعبّر السفير عن امتعاضه من عدم إتمام الزيارة".