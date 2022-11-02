سفير المملكة لدى لبنان: قطعت زيارتي المقررة لبلدة الفاعور لأسباب أمنية

أعلن سفير خادم الحرمين لدى لبنان وليد البخاري؛ إن قطع زيارته إلى بلدة الفاعور كان لأسباب أمنية.
وقال السفير البخاري؛ عبر حسابه في تويتر: قطعت زيارتي المقررة لبلدة الفاعور لأسبابٍ أمنية، وأشكر أهالي الفاعور بشيوخها ووجهائها وبلدياتها ومخاتيرها وشبابها، على كريم تفهمهم وإصدارهم بياناً يوضح حقيقة ما حصل.
وكانت العشائر العربية قد عقدت اجتماعاً طارئاً في البقاع الأوسط، من أجل اللقاء الذي كان مقرراً في بلدة الفاعور لاستقبال سفير المملكة وليد البخاري.
وقال رئيس بلدية الفاعور في بيان: "بعد وصول موكب السفير إلى مكانٍ قريبٍ من استقباله في الفاعور، انسحب الموكب فوراً وعلمنا من مصادر السفارة أن الفريق الأمني أخذ القرار لأسبابٍ أمنية، وعبّر السفير عن امتعاضه من عدم إتمام الزيارة".
وأوضح أن "الحشود الغفيرة المجتمعة كانت متحمسةً لاستقبال السفير حسب الطريقة العشائرية التي استقبلنا فيها كبار الضيوف في الفاعور، ويبدو أن ذلك شكّل علامات استفهام لدى الفريق الأمني".
وأكّد باسم العشائر العربية: "نرحب بسعادته في بلدة الفاعور في ربوع العشائر العربية، وخصوصاً عشيرة الحروك، وأنه بين أهله وناسه في أي وقتٍ يشاء".