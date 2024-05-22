"المسند": الشمس تتعامد اليوم على وادي الدواسر وينعدم ظلها

وأضاف المسند؛ أن الشمس ستواصل زحفها الظاهري ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان الذي يمر ما بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة في 21 يونيو عندها يبدأ فصل الصيف، ثم تعود مرة أخرى لتتعامد على وادي الدواسر للمرة الثانية خلال هذا العام 2024 في 22 يوليو تقريباً، بعدها تواصل زحفها ناحية الجنوب؛ لتتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر.