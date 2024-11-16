بالصور.. سماء السعودية تزدان بالقمر العملاق

زيَّن القمر العملاق سماء السعودية، وهو آخر بدر مكتمل عملاق في عام 2024، وقد بدا أكبر بنحو 8% من حجمه الظاهري، وأكثر إضاءة بنحو 16% عن المتوسط.
القمر الذي يُطلق عليه "قمر القندس" هو القمر الرابع (الأخير) في سلسلة الأقمار العملاقة لعام 2024.
وتحدث هذه الظاهرة عندما يتزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى نقطة الحضيض، وهي نقطة في مداره يكون فيها أقرب إلى الأرض، على بُعد نحو 226 ألف ميل.
ويرجع السبب في تسمية القمر بهذا الاسم إلى تقويم المزارع القديم؛ إذ يشير إلى الوقت الذي تتخذ فيه القنادس مأوى لها خلال فصل الشتاء. كما يمثل هذا القمر أيضًا الفترة التي ينصب فيها الصيادون الفخاخ لصيد القنادس؛ للحصول على جلودها الشتوية.
وازدانت سماء المدن السعودية بالقمر العملاق، الذي أظهرت الصور التي التقطتها عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بهاءه وضياءه في لقطات أخَّاذة لا تتكرر.