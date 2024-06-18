بالصور.. كشافة "تعليم الطائف" يرسمون أجمل لوحات البذل والعطاء مع ضيوف الرحمن

رسمت كشافة "تعليم الطائف" أجمل لوحات البذل والعطاء والتفاني خلال مشاركتهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة في حج هذا العام 1445هـ، مقدمين أروع صور الإخلاص وحب الخير للآخرين ومساعدة ضيوف الرحمن وإرشادهم حتى يتيسر لهم أداء مناسكهم في أجواء مريحة مفعمة بالروحانية، يدفعون بهذا الحاج الكبير على العربة، ويحملون الحاج العاجز، ويرشدون التائه، مؤكدين من خلال تلك المواقف أنهم رسل سلام، عطاؤهم لا ينضب في مسيرة العمل الإنساني.
وشارك من الإدارة العامة للتعليم في الطائف 32 كشافاً في معسكرات الخدمة العامة في المشاعر المقدسة، وعملت الإدارة في وقتٍ مبكر على تأهيل جميع المشاركين في المعسكرات الكشفية لعملية الإرشاد، حيث سيسهمون في إرشاد التائهين بمشعري منى وعرفات حتى مساء الثالث عشر من هذا الشهر.
وحث المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، جميع أفراد الكشافة المشاركين على بذل كل الجهد في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن الجهود التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.