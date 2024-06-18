بالصور.. كشافة "تعليم الطائف" يرسمون أجمل لوحات البذل والعطاء مع ضيوف الرحمن

رسمت كشافة ⁧‫"تعليم الطائف"‬⁩ أجمل لوحات البذل والعطاء والتفاني خلال مشاركتهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة في حج هذا العام 1445هـ، مقدمين أروع صور الإخلاص وحب الخير للآخرين ومساعدة ضيوف الرحمن وإرشادهم حتى يتيسر لهم أداء مناسكهم في أجواء مريحة مفعمة بالروحانية، يدفعون بهذا الحاج الكبير على العربة، ويحملون الحاج العاجز، ويرشدون التائه، مؤكدين من خلال تلك المواقف أنهم رسل سلام، عطاؤهم لا ينضب في مسيرة العمل الإنساني.