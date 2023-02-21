أمانة العاصمة المقدسة تحدد عددًا من المواقع لاحتضان الاحتفالات بذكرى يوم التأسيس

وستقام الفعاليات في عدد من المواقع والتي روعي في اختيارها أن تكون في جميع نواحي مكة المكرمة وضواحيها وقريبة من أماكن وجود السكان، حيث سيحتضن مجمع الراجحي بحي النسيم عددًا من البرامج الاحتفالية، إضافة إلى مواقع أخرى في محافظة بحرة ومحافظة الجموم، وتحتوي البرامج على العديد من الفقرات والفعاليات التي تعود إلى الماضي العريق حيث الأصالة تسبق المعاصرة والتاريخ يمضي على مدى المستقبل.