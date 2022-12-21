"الموسى" يُحقق المركز الأول بـ"دق الشقق" في مهرجان المؤسس للإبل

توج مالك الإبل موسى بن عبدالعزيز الموسى، اليوم الأربعاء، بالمركز الأول في شوط "دق الشقق" بفرديته "هامة الزعيمات"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
كما حصل "الموسى" على المركزين الرابع والخامس، فيما تتواصل فعاليات المهرجان بالصياهد، وسط منافسة مثيرة مع ملاك الإبل في هذا اللون المثير.
وعبر "الموسى" مالك الزعيمات، عن فخره وسعادته بتحقيق المركز الأول، وقال: إنه منذ دخوله المسابقة كان واثقًا في توفيق الله عز وجل، بتحقيق اللقب، وخصوصًا بعد عرضها أمام لجنة التحكيم رغم المنافسة القوية من جميع المشاركين بالشوط القوي.
وقال: المشاركة الأولى ولله الحمد في هذه النسخة وقد حققنا المركز الأول، وفي الأشواط القادمة سيتحقّق المزيد من الإنجازات بفضل الله وتوفيقه، مضيفًا أنه من الأمور التي أكدتها أن أشواط الشقح ستكون في الصدارة من حيث الإثارة والقيمة السوقية، وهذا الحاصل الآن بالمهرجان.
وأهدى "الموسى" اللقب لجمهور "الزعيمات" من كل القبائل ولأهله ومحبيه، منوهًا إلى النجاح الكبير الذي تحقق لمهرجان المؤسس، بدعم من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، حفظه الله ورعاه.
كما أشاد بدعم سمو الأمير محمد بن سلمان للمهرجان حتى وصل لهذه المكانة العالمية من توفّر المقارّ والميادين، والبنية التحتية المتكاملة، وحضور أطيب السلالات على الإطلاق، مقدّرًا الجهود الكبيرة للنادي لإنجاح وتطوير المهرجان بإشراف الشيخ فهد بن حثلين.