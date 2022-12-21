"الموسى" يُحقق المركز الأول بـ"دق الشقق" في مهرجان المؤسس للإبل

وقال: المشاركة الأولى ولله الحمد في هذه النسخة وقد حققنا المركز الأول، وفي الأشواط القادمة سيتحقّق المزيد من الإنجازات بفضل الله وتوفيقه، مضيفًا أنه من الأمور التي أكدتها أن أشواط الشقح ستكون في الصدارة من حيث الإثارة والقيمة السوقية، وهذا الحاصل الآن بالمهرجان.