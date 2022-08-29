اختصاصية اجتماعية: المرأة المطلقة لها مميزات كثيرة ومن يختارها للزواج شخص ناضج

أكدت الاختصاصية الاجتماعية أماني الدوسري أن المرأة المطلقة لها مميزات عديدة، وأن من يختار الزواج بها شخص ناضج نفسيًا وواعٍ فكريًا ويعلم أن الارتباط بها له مميزات كثيرة، مشيرة إلى أن الزواج من مطلقة ليس عيبًا ولا يقلل من شأنها.