اختصاصية اجتماعية: المرأة المطلقة لها مميزات كثيرة ومن يختارها للزواج شخص ناضج
أكدت الاختصاصية الاجتماعية أماني الدوسري أن المرأة المطلقة لها مميزات عديدة، وأن من يختار الزواج بها شخص ناضج نفسيًا وواعٍ فكريًا ويعلم أن الارتباط بها له مميزات كثيرة، مشيرة إلى أن الزواج من مطلقة ليس عيبًا ولا يقلل من شأنها.
وتفصيلاً، قالت "الدوسري" لبرنامج صباح السعودية على القناة السعودية في حديث عن الزواج من مطلقة: "اختلفت نظرة المجتمع للمطلقة خلال الخمس سنوات الأخيرة عما كانت عليه سابقًا، وغالبًا تلجأ الزوجات إلى الطلاق لأسباب قوية جدًا".
وعددت الاختصاصية الاجتماعية الدوسري مميزات الزواج من مطلقة بكونها ناضجة ولديها رغبة في الاستقرار وتتعامل مع صعوبات الحياة الزوجية ومشاكلها بواقعية وتكون متمسكة بنجاح تجربة زواجها الثاني، ودعت الزوجات المنفصلات لأخذ فترة قبل خوض تجربة زواج جديدة وثانية حتى تستقر مشاعرها وتتخلص من آلام الانفصال والطلاق وتعيد حساباتها من جديد وتنضج نفسيًا وعقليًا وعاطفيًا.