ولي العهد يلتقي ولي عهد الكويت ورئيسَيْ الوزراء الباكستاني والتونسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

أيضًا التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.