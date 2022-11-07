ولي العهد يلتقي ولي عهد الكويت ورئيسَيْ الوزراء الباكستاني والتونسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدَيْن، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في مواجهة التغيُّر المناخي.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في دولة الكويت.
كما التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون السعودي-الباكستاني في مختلف المجالات، والجهود المبذولة في مواجهة التغيُّر المناخي.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.
كذلك التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية نجلاء بودن.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في الحكومة التونسية.
أيضًا التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.
وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدَيْن، وفرص تطويره في مختلف المجالات.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في الحكومة السودانية.