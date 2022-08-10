"تعليم الشرقية" تستعد لاستقبال نصف مليون طالب وطالبة بتهيئة 1627 مدرسة

وتقدم مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، بالشكر الجزيل لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما واهتمامهما المتواصل للمجتمع التعليمي والتربوي في المنطقة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة.