"تعليم الشرقية" تستعد لاستقبال نصف مليون طالب وطالبة بتهيئة 1627 مدرسة

بدأت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، منذ وقت مبكر في تهيئة المباني المدرسية لاستقبال نصف مليون طالب وطالبة في 1627 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد 1444هـ.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، لـ"سبق": إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وبمتابعة مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي، تواصل تنفيذ مؤشرات الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ، عبر 18 مؤشرًا و57 إجراء لجميع مدارس المنطقة.
وأضاف: من بين ذلك العمل على صيانة ونظافة المباني التعليمية والمكيفات، عبر شركة تطوير للمباني، وتوفير مقاعد وطاولات الطلبة وسبورات الفصول الدراسية، وتقديم خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات، والمبادرة في تسجيل أولياء الأمور في الخدمة لنقل أبنائهم وبناتهم، ومتابعة صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس، ومتابعة وصول وصرف المقررات الدراسية والتي بدأ ترحيلها من المستودعات المركزية وتوزيعها على مدارس المنطقة.
من جهته، أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص إلى أن إدارة تعليم الشرقية ستعمل على تشغيل عدد من المدارس الجديدة تتوزع في محافظات ومدن المنطقة الشرقية؛ حيث تقدر طاقتها الاستيعابية بـ 6420 طالبًا وطالبة وبها 214 فصلا إلى جانب كل المرافق الخدمية لدعم العملية التعليمية داخل المدرسة.
وتقدم مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، بالشكر الجزيل لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما واهتمامهما المتواصل للمجتمع التعليمي والتربوي في المنطقة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة.
كما شكر وزير التعليم وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من عمل دؤوب لتطوير خارطة المنظومة التعليمية، ولكل منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي، وشركاء التعليم باعتبار التعليم مسؤولية الجميع.