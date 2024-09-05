خلال النصف الأول 2024.. مستشفى الأطفال بالطائف ينفّذ أكثر من 1300 زيارة منزلية

جدير بالذكر أن تجمع الطائف الصحي يقدم الرعاية الصحية المنزلية في محافظة الطائف والقرى التابعة لها من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة، وتوفير كل الإمكانات الطبية وما يحتاجه من أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة؛ مما كان له الأثر الإيجابي نفسيًّا واجتماعيًّا على متلقي الخدمة.