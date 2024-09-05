خلال النصف الأول 2024.. مستشفى الأطفال بالطائف ينفّذ أكثر من 1300 زيارة منزلية

نفّذ فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الأطفال بتجمع الطائف الصحي 1321 زيارة طبية منزلية استفاد منها المرضى المسجلون على مستوى المحافظة والقرى التابعة لها.
ويستفيد من هذا البرنامج مرضى شلل الأطفال والرعاية التنفسية والسكري والضغط وأمراض القلب المزمنة والتغذية الوريدية والجهاز العصبي.
ووفّر البرنامج للمستفيدين 68434 ملزمة طبية، و13685 مكملًا غذائيًّا؛ فيما تم صرف 85 جهازًا طبيًّا لبعض المستفيدين من الخدمة بالتعاون مع جمعية "نرعاك" الخيرية.
جدير بالذكر أن تجمع الطائف الصحي يقدم الرعاية الصحية المنزلية في محافظة الطائف والقرى التابعة لها من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة، وتوفير كل الإمكانات الطبية وما يحتاجه من أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة؛ مما كان له الأثر الإيجابي نفسيًّا واجتماعيًّا على متلقي الخدمة.