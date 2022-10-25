القوات البحرية تدشّن مجموعة من زوارق "كواش" الفرنسية في الأسطول الغربي

وقال قائد الأسطول الغربي: "تعدّ هذه الزوارق إضافة نوعية لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية، حيث ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، منوهاً بالحرص الدائم والدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة وسمو وزير الدفاع لتطوير القوات المسلحة لما يخدم هذا الوطن الغالي.