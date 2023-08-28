توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في خدمات النقل الجوي بين المملكة وبولندا

وأكد "الجاسر" أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحسين التواصل وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين، ودعم حركتي السياحة والتجارة، علاوةً على تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، لا سيمّا وأن هذا الهدف يعد ركيزةً أساسية في رؤية المملكة 2030.