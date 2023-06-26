محليات
دوريات الأمن بالرياض تقبض على شخصَيْن لترويجهما الإمفيتامين والحشيش
جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، على مواطنَيْن لترويجهما مادتَي الإمفيتامين والحشيش المخدرتَيْن، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.