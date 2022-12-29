"العثيم للاستثمار" تعزز منظومة المطاعم العالمية بمجمعات العثيم مول باستقطاب سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة "فايف قايز"

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن توقيع اتفاقية مع سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة "فايف قايز" (FIVE GUYS)، لتنضم إلى منظومة سلسلة المطاعم والكافيهات العالمية والمحلية بمجمعات العثيم مول على مستوى المملكة.
وقّع الاتفاقية من جانب شركة العثيم للاستثمار بمقرها بالرياض الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي، فيما وقعها من جانب "( فايز قايز) الأستاذ شادي بدوي، المدير العام لشركة (نيد هولدنج)، الوكيل الحصري للعلامة التجارية بالمملكة العربية السعودية.
وأكد الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار رؤية الشركة واستراتيجيتها الاستثمارية لاستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية، والتي تلتزم بالجودة العالية وترتقي بمفهوم صناعة المطاعم والمقاهي، وتحقق رضا عملاء العثيم مول وإثراء تجاربهم وتحقيق كل ما يتطلعون إليه بالتمتع بمنظومة من الخدمات المتكاملة في التسوق والترفيه وسلسلة راقية من المطاعم والكافيهات العالمية والمحلية.
وتُعدّ العلامة التجارية (FIVE GUYS) من أشهر سلسلة المطاعم الأمريكية التي تأسست في عام 1986م في مدينة لورتون بولاية فيرجينيا، وتمتلك أكثر من (1790) فرعاً في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن (FIVE GUYS) صنفت كواحدة من أكثر مطاعم (البرجر) التي تحظى بالتفاعل المستمر في شبكات التواصل الاجتماعي, كما احتلت المرتبة الأولى في استطلاع أجرته شركة (ماركت فورس إنفورميشن) حول جودة الطعام ومذاقه ومستوى الخدمات الراقية التي تقدمها للجمهور.