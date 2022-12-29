"العثيم للاستثمار" تعزز منظومة المطاعم العالمية بمجمعات العثيم مول باستقطاب سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة "فايف قايز"

وأكد الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار رؤية الشركة واستراتيجيتها الاستثمارية لاستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية، والتي تلتزم بالجودة العالية وترتقي بمفهوم صناعة المطاعم والمقاهي، وتحقق رضا عملاء العثيم مول وإثراء تجاربهم وتحقيق كل ما يتطلعون إليه بالتمتع بمنظومة من الخدمات المتكاملة في التسوق والترفيه وسلسلة راقية من المطاعم والكافيهات العالمية والمحلية.