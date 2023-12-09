"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزأين الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزأين الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزأين الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.