"فيصل بن فرحان" يبحث مع أمين "التعاون الإسلامي" تطورات الأوضاع في غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.