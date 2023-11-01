تكريم العثيم بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان لفئة الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء لمساهمتهم في بناء مساكن لذوي الدخل المحدود

كُرّم الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم؛ رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان لفئة الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء، لمساهمتهم في بناء مساكن لذوي الدخل المحدود وكأكبر مانح في "منصة جود" لتوفير الحلول الإسكانية للأسر الأشد حاجة بالسعودية.
جاء التكريم ضمن فعاليات "مؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول" الذي استضافته سلطنة عُمان بحضور أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج العربية.
وقدّم العثيم؛ شكره لأصحاب المعالي وزراء الإسكان وللأمانة العامة لمجلس التعاون ولكافة المعنيين بمؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول لهذا التكريم، كما قدّم التهنئة لكل المكرّمين بجوائز مجلس التعاون في مجال الإسكان من المشاريع والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء من الأفراد.
وعبر العثيم؛ عن امتنانه وتقديره لهذا التكريم الذي يعدّه تكريماً لكل أصحاب المبادرات والعطاء في مملكتنا الغالية وتأكيداً لما يحظى به الجميع من الرعاية والاهتمام من قِبل حكومتنا الرشيدة ويبرز ما توفره من دعم ورعاية ومساحات واسعة للعمل والمبادرات التنموية المستدامة في المجالات كافة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهم الله".
وأشار العثيم؛ إلى الجهود المباركة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى إيجاد مجتمع حيوي وبناء اقتصاد يتميز بالتنوع والاستدامة واضطلاعها بتنفيذ عديد من البرامج الطموحة الهادفة إلى تأمين فرص الحياة الصحية الكريمة لجميع الأسر السعودية والمقيمة على أرض هذا الوطن المعطاء.
واختتم العثيم؛ تصريحاته بالدعاء لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن يمدهم الله بعونه وتوفيقه، وأن يديم على بلادنا أرض الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان والاستقرار.