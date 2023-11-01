تكريم العثيم بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان لفئة الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء لمساهمتهم في بناء مساكن لذوي الدخل المحدود

وعبر العثيم؛ عن امتنانه وتقديره لهذا التكريم الذي يعدّه تكريماً لكل أصحاب المبادرات والعطاء في مملكتنا الغالية وتأكيداً لما يحظى به الجميع من الرعاية والاهتمام من قِبل حكومتنا الرشيدة ويبرز ما توفره من دعم ورعاية ومساحات واسعة للعمل والمبادرات التنموية المستدامة في المجالات كافة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهم الله".