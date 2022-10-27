متحدث أمانة مكة حول واقعة قفز جسر المشاة: يخضع للصيانة والترميم

وأضاف: أنشأت الأمانة عدداً من جسور المشاة تم اختيار مواقعها بدقة متناهية في عدد من المواقع والشوارع الرئيسة بمكة المكرمة، وجميعها صممت وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الاستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها، وبعضها مزودة بالسلالم الكهربائية لتسهيل استخدامها.