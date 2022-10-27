متحدث أمانة مكة حول واقعة قفز جسر المشاة: يخضع للصيانة والترميم

علّق المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة على حادثة الفيديو الذي يظهر فيه شخص يقوم بالقفز من فوق بوابة أحد جسور المشاة بحي الهجرة المغلق منذ سنوات؛ مؤكداً أن أمانة العاصمة المقدسة تولي جسور المشاة كل العناية والاهتمام.
جاء ذلك تعليقاً على خبر نشرته "سبق" اليوم تحت عنوان "إغلاق وقفز من فوق بوابة الجسر.. أمانة مكة تتفاعل مع شكوى مواطن".
وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني: أمانة العاصمة المقدسة تولي جسور المشاة عناية كبرى، نظراً لما لها من أهمية بالغة في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق، خاصةً في المواقع المزدحمة والتي تشهد كثافة سكانية عالية، أو في أماكن المجمعات التجارية والمدارس والمستشفيات وغيرها، وذلك لحماية المشاة من مخاطر الطرق.
وأضاف: أنشأت الأمانة عدداً من جسور المشاة تم اختيار مواقعها بدقة متناهية في عدد من المواقع والشوارع الرئيسة بمكة المكرمة، وجميعها صممت وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الاستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها، وبعضها مزودة بالسلالم الكهربائية لتسهيل استخدامها.
وأردف "زيتوني": تقوم الأمانة ضمن خطتها للمحافظة على هذه المرافق المهمة بتنفيذ مشاريع الصيانة بصورة مستمرة لضمان بقاء هذه الجسور في حالة جيدة بصفة دائمة حتى تؤدي دورها في خدمة العابرين.
وتابع: بالنسبة لجسر المشاة الموجود في حي الهجرة، فإنه يخضع حاليا لأعمال الصيانة والترميم وإعادة التأهيل.
واختتم بالقول: سيتم الانتهاء من تلك الأعمال في غضون الأشهر القليلة المقبلة .