للاستفادة من "بوابة التطوع".. توقيع مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"الهلال الأحمر"

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي؛ بهدف الاستفادة من خدمات بوابة التطوع عبر تطبيق "توكلنا خدمات".
ومثل "سدايا" في توقيع المذكرة، نائب مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا، عبدالعزيز بن محمد الناجم، ومن جانب هيئة الهلال الأحمر السعودي مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات، المهندس عبدالعزيز بن محمد المرشد.
وتهدف المذكرة إلى ربط بيانات المواطنين والمقيمين في تطبيق "توكلنا خدمات" مع خدمات التطبيقات الإلكترونية للرعاية الصحية، ومنها: بوابة التطوع، ونداء الاستغاثة، وبحث إمكانية التعاون في مبادرات الحج والعمرة؛ لتسهيل الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين، والتعاون في مبادرات التطوير والابتكار لتسهيل الخدمات والرعاية الصحية، فضلاً عن بحث التعاون في تقديم خدمات التدريب والتوعية المشتركة (الرسائل التثقيفية، والتوعوية المجتمعية، والمحاضرات التوعوية بالإسعافات الأولية، والأبحاث والنظم المعلوماتية).
وترمي المذكرة كذلك إلى الاستفادة من خدمات التطوع بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال استعراض بطاقة المتطوع عبر المحفظة الرقمية في تطبيق (توكلنا خدمات)، وتطوير بوابة تطوعية متكاملة يُمكن من خلالها استعراض الفرص وتصاريح الدخول إلى الفرصة التطوعية والتقديم على الفرص بشكل آمن وموثوق.
يشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود "سدايا" في دعم مبادرات التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية؛ للوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تكون التعاملات فيها رقمية، وتتم بكل يسر وسهولة، ومنها: تطبيق "توكلنا خدمات"، الذي أطلقته ليصبح التطبيق الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر.