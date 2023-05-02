للاستفادة من "بوابة التطوع".. توقيع مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"الهلال الأحمر"

وتهدف المذكرة إلى ربط بيانات المواطنين والمقيمين في تطبيق "توكلنا خدمات" مع خدمات التطبيقات الإلكترونية للرعاية الصحية، ومنها: بوابة التطوع، ونداء الاستغاثة، وبحث إمكانية التعاون في مبادرات الحج والعمرة؛ لتسهيل الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين، والتعاون في مبادرات التطوير والابتكار لتسهيل الخدمات والرعاية الصحية، فضلاً عن بحث التعاون في تقديم خدمات التدريب والتوعية المشتركة (الرسائل التثقيفية، والتوعوية المجتمعية، والمحاضرات التوعوية بالإسعافات الأولية، والأبحاث والنظم المعلوماتية).