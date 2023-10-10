91 % نسبة التزام المنشآت الغذائية بمتطلبات لائحة بطاقات شراب وعصائر ونكتار الفواكه

وتهدف لائحة بطاقات شراب وعصائر ونكتار الفواكه إلى تمكين المستهلك من اختيار منتجات غذائية (عصائر الفاكهة) وفقًا لقيمتها التغذوية، وذلك من خلال توضيح مسمى المنتج على الواجهة الأمامية للبطاقة (عصير طازج، عصير طبيعي، نكتار الفاكهة، أو شراب الفاكهة)، إذ يعتبر العصير الطبيعي الأفضل من ناحية القيمة التغذوية، لذا يفضل استبدال نكتار الفواكه وشراب الفواكه به؛ لأنه لا يحتوي على السكر المضاف، مع التأكيد على أن استهلاك العصائر لا يغني عن استهلاك الفواكه، إذ يوصى باستهلاك الفاكهة الكاملة للاستفادة من الألياف.