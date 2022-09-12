"الزعاق": الأرقام والألوان من الأساليب التي استخدمها العرب في حساباتهم للمواسم

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن لغة الأرقام والألوان من الأساليب التي استخدمها العرب في حساباتهم للمواسم، فالأرقام للعد والألوان للوصف، مثل الأربعينية "40 يوماً"، والخمسينية "50 يوماً"، وصفري لاصفرار أوراق الأشجار؛ "تولموا لصفري" الأسبوع المقبل، والإزيرق لزرقة الأجساد، والأحيمر لحمرة وجه السماء.
وأضاف الزعاق، أن العرب استخدموا الألوان الطبيعية الرئيسة الأربعة المعروفة؛ لأنهم سكان صحراء شاسعة وذات ألوان طبيعية وظاهرها نفس باطنها.
ولفت الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن التحية بين العرب تبدأ بالسؤال "وش لونك؟" لأن اللون علامة فارقة للصحة من عدمها، ففي زمن الأمراض المتفشية يمر الإنسان بثلاث مراحل من الألوان: الأحمر والأصفر والأزرق.