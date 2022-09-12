"الزعاق": الأرقام والألوان من الأساليب التي استخدمها العرب في حساباتهم للمواسم

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن لغة الأرقام والألوان من الأساليب التي استخدمها العرب في حساباتهم للمواسم، فالأرقام للعد والألوان للوصف، مثل الأربعينية "40 يوماً"، والخمسينية "50 يوماً"، وصفري لاصفرار أوراق الأشجار؛ "تولموا لصفري" الأسبوع المقبل، والإزيرق لزرقة الأجساد، والأحيمر لحمرة وجه السماء.