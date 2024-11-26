حضور عالمي كثيف في معرض "بَنان" بالرياض

يواصل معرض الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية (بنان) في نسخته الثانية، فعالياته في واجهة روشن (شمال مدينة الرياض)؛ الذي انطلق في 23 نوفمبر ويستمر حتى 29 نوفمبر 2024؛ بهدف تسليط الضوء على الحرف والصناعات اليدوية، ودعم الحرفيين المحليين والدوليين من خلال عرض وبيع منتجاتهم أمام الزوار من داخل المملكة وخارجها.
ويحظى المعرض بزيارة سياح وزوار للتعرُّض على إبداعات أكثر من 500 حِرفي وحرفية، حيث يشارك في المعرض أكثر من 25 دولة حول العالم، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأجنحة والفعاليات؛ منها قرية فنون الحرف، وجناح العروض الحرفية الحية، والمعرض الحرفي، بالإضافة إلى ورش عمل حرفية ومنطقة تجارب تفاعلية. كما يتضمن جناحًا مخصصًا للأطفال يحتوي على أنشطة متنوعة تناسب مختلف الأعمار.
ويحتفي المعرض بالحِرف اليدوية التقليدية، حيث يُسهم في دعم الحِرفيين اقتصاديًا، وتمكينهم من تسويق أعمالهم لقاعدة أوسع من الزوار المحليين والدوليين، كما يسعى المعرض إلى تعزيز الوعي بالحرف اليدوية كجزءٍ من التراث الثقافي غير المادي للمملكة، وتطويرها بما يضمن استمراريتها للأجيال القادمة.
يستقبل المعرض زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى 11 مساءً، باستثناء يومي الاثنين والأربعاء، حيث يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحًا حتى 11 مساءً.