حضور عالمي كثيف في معرض "بَنان" بالرياض

ويحظى المعرض بزيارة سياح وزوار للتعرُّض على إبداعات أكثر من 500 حِرفي وحرفية، حيث يشارك في المعرض أكثر من 25 دولة حول العالم، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأجنحة والفعاليات؛ منها قرية فنون الحرف، وجناح العروض الحرفية الحية، والمعرض الحرفي، بالإضافة إلى ورش عمل حرفية ومنطقة تجارب تفاعلية. كما يتضمن جناحًا مخصصًا للأطفال يحتوي على أنشطة متنوعة تناسب مختلف الأعمار.