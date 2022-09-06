محليات

إخلاء طبي عاجل لمواطن من تبوك أُصيب في حادث مروري على طريق الأردن

تجاوُب سريع من سفارة خادم الحرمين ينقله إلى مستشفى عمَّان التخصصي
طائرة الإخلاء الطبي
طائرة الإخلاء الطبي
بدر الجبل
بدر الجبل

تعرَّض المواطن محمد البلوي لحادث سير على طريق الأردن، وأوضح ابن عمه بندر البلوي لـ"سبق" أن الأمر استدعى وجود طائرة إخلاء طبي، وأشار إلى أنهم بمجرد وصولهم لسفارة السعودية في الأردن وجَّه السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري بنقل المواطن البلوي من محافظة معان جنوب الأردن إلى العاصمة عمَّان بواسطة طائرة طبية خاصة.

ووجَّه "البلوي" شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على اهتمامهما بالمواطن، سواء داخل أو خارج السعودية. كما شكر السفير على متابعته واهتمامه، وكذلك رئيس قسم شؤون السعوديين بندر العتيبي، وأشرف العنزي.

الأردن
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