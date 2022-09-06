إخلاء طبي عاجل لمواطن من تبوك أُصيب في حادث مروري على طريق الأردن

تعرَّض المواطن محمد البلوي لحادث سير على طريق الأردن، وأوضح ابن عمه بندر البلوي لـ"سبق" أن الأمر استدعى وجود طائرة إخلاء طبي، وأشار إلى أنهم بمجرد وصولهم لسفارة السعودية في الأردن وجَّه السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري بنقل المواطن البلوي من محافظة معان جنوب الأردن إلى العاصمة عمَّان بواسطة طائرة طبية خاصة.