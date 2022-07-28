"الصحة": تسجيل 284 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 528 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 يوليو 2022، تسجيل 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 809026 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 528 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 793944 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9245 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 143 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 73 حالة إصابة جديدة، وجدة 52 حالة، والدمام 25 حالة، ومكة المكرمة 13 حالة إصابة جديدة، و12 في المدينة المنورة، و12 في الطائف.
وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 157 حالة، و91 حالة في جدة، و42 حالة في الدمام، و28 حالة في مكة المكرمة، و15 حالة في المدينة المنورة، و15 في الهفوف و14 في الطائف و13 حالة في جازان.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 12361 فحصًا جديدًا.