"الصحة": تسجيل 284 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 528 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 157 حالة، و91 حالة في جدة، و42 حالة في الدمام، و28 حالة في مكة المكرمة، و15 حالة في المدينة المنورة، و15 في الهفوف و14 في الطائف و13 حالة في جازان.