في يوم الوطن الـ 93.. جدة تتوشح بالأخضر و3 آلاف علم تزين ميادينها

من جهته، قال مدير عام خدمة المجتمع في أمانة جدة ماجد السلمي: اللون الأخضر يضيء كلًا من مبنى الأمانة الرئيسي، وبلديتي طيبة وأبحر الفرعيتين، وميادين "الكرة الأرضية والقناديل والنواة والتحلية والأمير عبدالمجيد" وشارع السلام والكورنيش الأوسط، طيلة 3 أيام.