السفارة السعودية في عُمان تدعو السعوديين هناك للحذر من أجواء غد الثلاثاء

وأشارت السفارة في بيانها إلى تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني، التي أوضحت أن ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان ستكون يوم غد الثلاثاء 16/ 4/ 2024م؛ وبموجبه أهابت السفارة السعودية بمواطنيها كافة الموجودين هناك إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة، والتواصل في حالات الطوارئ على الأرقام المعلنة. ‫