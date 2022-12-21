تطويف وتطهير وإرشاد مكاني.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه استفاد من مكتبة المسجد الحرام 580 مستفيداً ومكتبة الحرم المكي الشريف 309 مستفيدين، وتم توفير 17.000 سجادة، و730 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و29.850 لتراً لتعقيم الأسطح، و29000 لتر معقمات الأيدي.