تطويف وتطهير وإرشاد مكاني.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 37.537 مستفيداً، وقامت بتوفير 130.000 لتر مطهرات.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه استفاد من مكتبة المسجد الحرام 580 مستفيداً ومكتبة الحرم المكي الشريف 309 مستفيدين، وتم توفير 17.000 سجادة، و730 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و29.850 لتراً لتعقيم الأسطح، و29000 لتر معقمات الأيدي.
وتابعت، أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ 1900 مستفيد، و2549 خدمة تطويف، فيما استفاد 22000 شخص من التوعية الرقمية، و70000 شخص من التوعية الميدانية.