"بيئة مكة": مزاد علني لبيع 345 رأس ماشية من موسم الحج الماضي

وأوضحت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة، أن المزاد يبدأ في الساعة العاشرة صباحاً، لبيع 345 رأس ماشية من نوع (بربري - تيس - ضان) ورأسيْن من الإبل، منوّهة بأن مَن يرغب في دخول المزاد الحضور في الزمان والمكان المحدديْن، والاطلاع على الشروط والأحكام، على أن يلتزم بضوابط واشتراطات المزاد حسب الدليل الإجرائي للوزارة.