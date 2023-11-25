محليات

حمولتها 39 طناً.. الطائرة السعودية الـ 19 تغادر الرياض متجهة للعريش لإغاثة قطاع غزة

يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة وتحمل على متنها مساعدات متنوّعة غذائية وإيوائية وطبية
حمولتها 39 طناً.. الطائرة السعودية الـ 19 تغادر الرياض متجهة للعريش لإغاثة قطاع غزة

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

الطائرة الإغاثية السعودية
الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

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