مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الدولي الثاني للسكري

تنظم مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، المؤتمر الدولي الثاني للسكري تحت شعار "أعباء ومضاعفات مرض السكري" والمعتمد من هيئة التخصصات الصحية؛ وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2023م، في مستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي.
ويشارك في هذا المؤتمر 35 متحدثًا من الأطباء العالميين المتخصصين في السكري من خارج وداخل المملكة العربية السعودية، ليقدموا من خلاله ما يزيد على 30 محاضرة وحلقة نقاشية وورشة عمل.
وسيناقش هذا المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث في طب السكري، وحزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، من خلال فعالياته المتنوعة؛ وذلك لتحديث المعرفة لدى المشاركين عن مرض السكري، والارتباط الوثيق بين السمنة والسكري، بجانب التركيز على علاقة السكري بأمراض القلب والشرايين والكلى والكوليسترول، إضافة إلى التطرق لكافة أنواع السكري منها الأول والثاني، وأهمية استخدام مضخة الأنسولين للمصابين، وكذلك القدم السكرية وسكري الحمل ومضاعفات المرض مثل اعتلال الأعصاب واعتلال شبكية العين وأمراض الكلى، وسبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة لمرض السكري.
وقال الدكتور سعيد خضر استشاري الغدد الصماء والسكري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: إن العمل جارٍ على قدم وساق لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة؛ لا سيما وأن المؤتمر يشهد في نسخته الثانية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات الدولية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة كبرى لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر.
وأوضح د.خضر أن المؤتمر سيشهد معرضًا مصاحبًا، يشارك فيه عدد من كبرى الشـركات الطبية العالمية المتخصصة في أجهزة وعلاجات مرض السكري.
وفي الختام وجّه د.سعيد خضر الدعوة للراغبين في المشاركة بالمؤتمر بالتسجيل عبر الرابط: https://www.hmg.com/en/pages/cme/diabetesconf.aspx?itemID=17، أو البريد الإلكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
يُذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب المستمر، للملتقيات والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الكوادر الطبية لمختلف التخصصات، وصولًا إلى خدمات رعاية صحية أفضل تواكب المستجدات العلمية والتقنية؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والمجتمعية، في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الطبية.