مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الدولي الثاني للسكري

وسيناقش هذا المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث في طب السكري، وحزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، من خلال فعالياته المتنوعة؛ وذلك لتحديث المعرفة لدى المشاركين عن مرض السكري، والارتباط الوثيق بين السمنة والسكري، بجانب التركيز على علاقة السكري بأمراض القلب والشرايين والكلى والكوليسترول، إضافة إلى التطرق لكافة أنواع السكري منها الأول والثاني، وأهمية استخدام مضخة الأنسولين للمصابين، وكذلك القدم السكرية وسكري الحمل ومضاعفات المرض مثل اعتلال الأعصاب واعتلال شبكية العين وأمراض الكلى، وسبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة لمرض السكري.