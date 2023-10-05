"الكوكب الدري".. "الزعاق": يمكننا مشاهدة "الزهرة" بالعين المجردة هذه الأيام

وأضاف "الزعاق"، في فيديو على حسابه في "إكس": إننا نشاهد الشمس والقمر والزهرة والمشتري، والشمس أكبر من الأرض بمليوني مرة، فيما يصغر القمر الأرض بأربع مرات، والزهرة تقارب حجمها، والمشتري أكبر منها بـ1200 مرة.