"الكوكب الدري".. "الزعاق": يمكننا مشاهدة "الزهرة" بالعين المجردة هذه الأيام

أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق أنه يمكن مشاهدة كوكب الزهرة بالعين المجردة، خلال الأيام الحالية.
وقال "الزعاق": إن المجرات والنجوم والكواكب زينة السماء الدنيا، ويعد كوكب الزهرة ألمع وأجمل وأروع الأجرام السماوية على الإطلاق وله جمال أخاذ، ونشاهده بالعين المجردة خلال هذه الأيام قبيل شروق الشمس شرقاً، ويسميه العرب القدماء "الكوكب الدري" والعامة يسمونه "نجمة الصبح".
وأضاف "الزعاق"، في فيديو على حسابه في "إكس": إننا نشاهد الشمس والقمر والزهرة والمشتري، والشمس أكبر من الأرض بمليوني مرة، فيما يصغر القمر الأرض بأربع مرات، والزهرة تقارب حجمها، والمشتري أكبر منها بـ1200 مرة.