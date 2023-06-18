القوة تصنع الأشد والأخطر.. "المسند": 4 عوامل متى توفرت تُسقط حبات البرد

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إنه عندما تتوفر 4 عوامل في الجو، فمن المتوقع سقوط حبات البرد.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر" أن هذه العوامل الأربعة منها: "ارتفاع درجة حرارة الأجواء خاصة السطحية، وارتفاع درجة الرطوبة النسبية في طبقات الجو السطحية والعلوية".
وبيّن أن "توفر عامل رفع قوي كالتقاء جبهتين هوائيتين أو صعود الهواء إلى قمم جبال عالية أو رياح حملانية قوية؛ بسبب سخونة سطح الأرض، وتوفر كتلة هوائية باردة جداً في طبقات الجو العليا"، هما ثالث ورابع العوامل.
وتابع يقول: "كلما كان العامل أو العوامل قوية، كان البرد أشد وأكبر وأكثف وأخطر، هذا والله أعلم".