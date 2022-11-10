محافظ الزلفي يُدشن مبادرة "السعودية الخضراء" بـ 12 ألف شجرة

وقال "العتيبي": نُدشن المبادرة اليوم انطلاقًا من توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومن إيماننا العميق بدورنا في حماية البيئة.