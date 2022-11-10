محافظ الزلفي يُدشن مبادرة "السعودية الخضراء" بـ 12 ألف شجرة

دشن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الخميس، مبادرة "السعودية الخضراء"، في متنزه المطل الغربي.
جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، ونائب المدير التنفيذي للأمن الصناعي بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فالح بن سعيد بن فالح، ومديري ورؤساء القطاعات الحكومية.
وأعرب محافظ الزلفي، عن شكره وتقديره للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ لمساهمتها وتبرعها بـ 12 ألف شجرة لتنفيذ المبادرة بالمحافظة.
وقال "العتيبي": نُدشن المبادرة اليوم انطلاقًا من توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومن إيماننا العميق بدورنا في حماية البيئة.
وأكد أهمية التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية؛ لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية للمحافظة على مواردنا الطبيعية، متطلعًا إلى مستقبل أفضل عبر مبادرات مختلفة هدفها بناء الإنسان وتنمية الأوطان.
يذكر أن مبادرة "السعودية الخضراء" في محافظة الزلفي، ستستمر خلال الأيام المقبلة، شاملة عددًا من المتنزهات والمراعي بالمحافظة، بمشاركة بلدية الزلفي ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعيات البيئية والكشفية والمتطوعين والمتطوعات.