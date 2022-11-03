"الغذاء والدواء" ولجنة الصناعات الدوائية تبحثان دعم توفر المنتجات الوطنية

ونُوقش خلال اللقاء عددًا من الموضوعات والمحاور، ومنها: سبل دعم توفر المستحضرات الوطنية، وتفعيل التعاون في إعداد الأدلة الإرشادية، والتأكيد على تيسير الإجراءات بما يخدم الصناعة المحلية وغيرها من الطلبات والمقترحات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.