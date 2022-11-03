"الغذاء والدواء" ولجنة الصناعات الدوائية تبحثان دعم توفر المنتجات الوطنية

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أمس, في مقر "الهيئة" الرئيس بمدينة الرياض، برئيس اللجنة الوطنية للصناعات الوطنية للصناعات الدوائية الدكتور عبدالرحمن الحميدي المطيري وأعضاء اللجنة، وذلك بهدف دعم توفر المنتجات الوطنية.
ونُوقش خلال اللقاء عددًا من الموضوعات والمحاور، ومنها: سبل دعم توفر المستحضرات الوطنية، وتفعيل التعاون في إعداد الأدلة الإرشادية، والتأكيد على تيسير الإجراءات بما يخدم الصناعة المحلية وغيرها من الطلبات والمقترحات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
يذكر أن اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية تمثِّل إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية، وتعمل على تطوير وتوسيع قطاع الدواء والصيدلة في المملكة وجعل الأدوية متوفرة للجميع وبشكل دائم، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من مصانع وشركات الأدوية السعودية.