الكلية التقنية بنجران تبدأ باستقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات قبول التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، ويستمر حتى 29 من الشهر الجاري؛ وذلك عبر بوابة قبولي https://adm.tvtc.gov.sa/registration.