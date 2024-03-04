35 ْمئوية.. مكة المكرّمة وشرورة تسجّلان أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى

وأوضح المركز أن مكة المكرّمة وشرورة سجّلتا أعلى درجة حرارة 35 ْمئوية، فيما سجّلت طريف أقل حرارة بـ 6 درجات فقط، ويستمر التوقع بهطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.